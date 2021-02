Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la o dezbatere organizata de Dc News, Raed Arafat a fost intrebat daca in Romania ar putea fi permisa participarea la anumite evenimente, inclusiv la nunți, pe baza unui test negativ pentru coronavirus. Marturia agresorului din parc. A cedat in fața polițiștilor. Mama baiatului: Nu e prima…

- "Marti vom avea un raport privind incendiul de la Spitalul Matei Bals'' Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca astazi va fi prezentat un raport privind incendiul de la Spitalul Matei Bals. Documentul va cuprinde si situatia generala a sistemului de sanatate, a mentionat demnitarul. Într-o…

- Ziarul Unirea TRAGEDIA de la ”Matei Balș”: Inca un pacient prins in incendiu a murit. Bilanțul deceselor a ajuns la 8 persoane Tragedia de la Institutul ”Matei Balș” din Capitala continua sa faca victime. O persoana in varsta de 87 de ani, prinsa in incendiul de acum trei zile, a murit in spitalul in…

- Bilanțul tragediei de la Institutul „Matei Balș" din Capitala crește de la o zi la alta. Inca un pacient prins in incendiul de vineri dimineața a murit. Victima, o persoana in varsta de 87 de ani, a murit in spitalul in care fusese transferata. Persoana decedata era internata cu COVID-19, la fel ca…

- Bilanțul tragediei de vineri, de la Spitalul Matei Balș, din Capitala, a ajuns la 7 victime. Ministerul Sanatații a fost informat, astazi, despre un deces in randul pacienților care primesc asistența medicala in cadrul Institutului Național de Boli Infectioase „Matei Balș", informeaza oficialii.Este…

- Realizatorul TV Lucian Mandruța a facut o comparație intre vaccinarea președintelui Klaus Iohannis și mersul la schi la o zi dupa tragedia de la Spitalul Matei Balș , spunand ca ambele au fost momente de PR. „In ambele situații s-au folosit mușchii, dar n-au fost inspirați de fiecare data”, crede Mandruța.…

- Seful DSU Raed Arafat a fost interpelat de un bucurestean la intrarea in curtea Institutului Matei Bals, acolo unde vineri dimineata a izbucnit un incendiu la unul dintre pavilioanele suport-COVID. Barbatul i-ar fi amintit secretarului de stat de tragedia din Colectiv si a spus ca „ardem ca sobolanii”…

- Primarul Emil Boc a vorbit despre tragedia care s-a petrecut în aceasta dimineața la spitalul „Matei Balș” din Capitala, unde patru pacienți au murit carbonizați. Edilul spune ca daca fiecare om și-ar face treaba așa cum trebuie, aceste tragedii…