- Bilantul deceselor de COVID-19 din Statele Unite va depasi in urmatoarele doua zile numarul persoanelor care au murit in aceasta tara in timpul pandemiei de gripa spaniola, potrivit unei numaratori paralele, desi o comparatie directa intre aceste cifre brute nu ofera o

- Astazi, 29 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12724Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12195Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.089.817 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 628 de noi imbolnaviri din 38.254 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 9 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- 5 persoane au fost rapuse de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Este vorba despre 3 barbați și doua femei din Orhei, Chișinau, Anenii Noi, Calarași și Cahul. Cea mai tanara victima avea 40 de ani.

- Astazi, 10 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12614Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12159Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Astazi, 21iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12592 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12145 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439 Numar…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.081.090 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 51 de noi imbolnaviri din 26.466 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 2 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- 1.080.282 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu 26 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus patru de noi decese și 158 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…