Bilantul deceselor asociate utilizarii tigarilor electronice in Statele Unite a ajuns la 42 de victime

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor in urma unei misterioase afectiuni pulmonare asociate cu utilizarea tigarilor electronice (practica denumita "vaping") a ajuns la 42 de victime in Statele Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din aceasta tara (CDC), relateaza

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a anuntat joi ca 1.479 de cazuri de boli pulmonare asociate cu folosirea tigarilor electronice au fost inregistrate la nivelul intregii tari, relateaza digi24.ro.

- Numarul deceselor legate de folosirea tigarilor electronice in Statele Unite a ajuns la 18 in 15 state, au informat joi autoritatile americane, citate de DPA. Varsta medie a pacientilor care au murit este de 50 de ani, variind de la 27 la 71 de ani, a indicat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor…

- O persoana a murit in statul american Illinois dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie severa din cauza fumatului de țigari electronice cu aburi, scrie BBC News. Experții americani investigheaza o boala pulmonara misterioasa și care este legata de utilizarea țigarilor electronice. Centrul pentru Controlul…

- Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au anuntat miercuri ca 153 de posibile cazuri de boli pulmonare severe asociate cu utilizarea tigarilor electronice au fost raportate in intreaga tara in ultimele doua luni, relateaza dpa. Nu au fost raportate decese in aceste…