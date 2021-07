Halsey lansează albumul „If I Can’t Have Love, I Want Power”

Halsey lansează albumul „If I Can’t Have Love, I Want Power” . “If I Can’t Have Love, I Want Power” este al patrulea album al lui Halsey și este produs de Trent Reznor și Atticus Ross. Coperta noului proiect a fost făcută publică la The Metropolitan Museum of Art din… [citeste mai departe]