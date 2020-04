Bilanţul deceselor a ajuns în România la 372 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor a ajuns aseara in Romania la 372 de persoane. Deces 363 Barbat, de 61 de ani, din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași zi pentru consult la Spitalul de Boli infecțioase Baia Mare, de unde a fost trimis la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare, unde a fost internat in Secția ATI. Transferat pe 03.04.2020 la Spitalul de Pneumologie Cluj-Napoca, apoi pe data de 08.04.2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Sectia ATI, unde a fost intubat. Probe recoltate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor a ajuns aseara in Romania la 372 de persoane. Deces 363 Barbat, de 61 de ani, din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași zi pentru consult la Spitalul de Boli infecțioase…

- Numarul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns miercuri seara la 372, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Miercuri seara au fost anunțate alte zece decese. Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in…

- Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași zi pentru consult la Spitalul de Boli infecțioase Baia Mare, de unde a fost trimis la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare, unde a fost internat in Secția ATI. Transferat…

- Oficialii Ministerului Sanatații au facut public cazurile a inca 10 persoane decedate din cauza COVID-19, totalul ajungand la 372 de victime. Cea mai tanara victima avea 47 de ani, iar cea mai in varsta – 92 de ani. Lista arata astfel: Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data…

- Autoritațile au mai anunțat noi decese provocate de infectarea cu coronavirus. Pana acum, in Romania au murit 372 de persoane! Ora 21.40 Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași zi pentru consult la Spitalul…

- In cursul serii de astazi, 15 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 10 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 372. – Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași…

- Alte cinci persoane, cu varste cuprinse intre 42 și 78 de ani, au murit din cauza noului coronavirus, astfel incat bilanțul total al deceselor inregistrate in țara noastra a urcat la 270, potrivit unei informari difuzate vineri seara de Grupul de Comunicare Strategica. In cursul zilei de vineri, autoritațile…

- Patru noi decese au fost inregistrate astazi in Romania, anunta Grupul de Comunicare Strategica, printr o noua informare de presa.Deces 119: Femeie, 69 ani, jud. HunedoaraInternata in SMU Hunedoara Sectia Pneumoftiziologie in 29.03.2020 confirmata pe data de 2.04.2020Data decesului: 03.04.2020.Conditii…