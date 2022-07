Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri din Alba: Peste 900 de amenzi și 35 de permise reținute in cateva zile Peste 920 de amenzi si 35 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii din Alba, in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere care s-a desfasurat in saptamana 4-10…

- Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, in weekend-ul 02 – 03.07.2022 polițiștii au desfașurat o ampla acțiune la nivel județean, fiind implicați peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publica. Activitațile principale au fost…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 548 de sanctiuni contraventionale și au fost reținute 86 de permise de conducere. In perioada 01-03 iulie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…

- ■ politistii nemteni de la diferite servicii au intervenit la circa 300 de evenimente, majoritatea sesizate prin numarul unic de urgenta 112 In week-end, in perioada 23 – 26 iunie 2022, politistii au organizat actiuni specifice pentru prevenirea faptelor antisociale, a evenimentelor rutiere si mentinerea…

- Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru creșterea siguranței in trafic: 26 de amenzi aplicate, 2 permise reținute și 3 infracțiuni depistate Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru creșterea siguranței in trafic: 26 de amenzi aplicate, 2 permise reținute și 3 infracțiuni depistate In noaptea…

- Weekend-ul trecut, 17-19 iunie, polițiștii Serviciului Rutier Salaj impreuna cu cei de ordine publica au acționat cu efective marite pe linia depistarii conducatorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Au fost constatate 10 infracțiuni. …

- Acțiune a polițiștilor din Alba pentru creșterea siguranței in trafic: Peste 900 de amenzi aplicate și 42 de permise reținute Acțiune a polițiștilor din Alba pentru creșterea siguranței in trafic: Peste 900 de amenzi aplicate și 42 de permise reținute Politistii din judetul Alba au aplicat peste 900…

- In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, peste 200 de politistii din judetul Alba au acționat, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de deplina ordine si siguranta publica a manifestarilor specifice organizate in contextul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, 1 Mai. Politisti au fost…