Stiri pe aceeasi tema

- Circa 50 de oameni au fost evacuati joi dintr-un bloc de locuinte din nord-vestul Londrei unde a izbucnit un incendiu, informeaza Press Association. Nu au fost înregistrati raniti care sa necesite tratament în spital, a precizat Serviciul de ambulanta din Londra. …

- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate marti si in noaptea de marti spre miercuri, situatiile cele mai grave fiind semnalate in judetul Neamt. In Hangu (Neamt) a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal.Potrivit IGSU, in urma ploilor…

- Vremea capricioasa din aceasta vara a adus nu doar temperaturi sub media celor cu care ne obișnuisem in ultimii ani, ci și... The post Ploaia a facut ravagii in Timiș. Curți inundate, oameni disperați appeared first on Renasterea banateana .

- Stare de alerta și oameni evacuati din case inundate, marți seara, dupa ce o furtuna puternica s-a abatut asupra judetului Arad. Zeci de pompieri au intervenit cu pompe de mare putere toata noaptea pentru a-i ajuta pe localnici.

- MAI informeaza ca, in urma ploii torentiale de luni, au fost semnalate efecte negative in Bucuresti, dar si in 41 de localitati din 20 de judete, fiind inundate 27 de case, 72 de curti, 85 de subsoluri, 12 strazi si 117 fantani, iar peste 10.00 de oameni nu au energie electrica.

- Inundatii in Teleorman dupa ploile torentiale de joi seara. In doar cateva ore, sute de gospodarii, curti si strazi au fost invadate de puhoaie. Prapad a fost si in judetele Neamt, Vrancea si Suceava. In localitatea suceveana Valea Moldovei, patru oameni, precum si sute de oi, au ramas izolati de ape.…

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective...

- 60 de localitați din 13 județe au fost afectate de furtuna din ultimele ore, fiind avariate 29 de masini, smulsi de vant 82 de copaci, iar zeci de locuinte si curti au fost inundate. In Mehedinți o persoana a murit lovita de fulger, iar in Caraș – Severin o familie a fot evacuata.Potrivit…