- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6,7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC.

- Cel puțin 19 persoane au disparut, iar alte 120 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 produs in insula Hokkaido, aflata in nordul Japoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin zece persoane au murit si alti cel putin un milion au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele in vestul Japoniei in urma ploilor torentiale si inundatiilor provocate de taifunul Jebi, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, in accidente provocate de caderile abundente de precipitatii aduse de muson, conform unui anunt dat publicitatii luni de autoritatile locale, transmite DPA. Unsprezece…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

