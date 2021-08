Bilanțul cutremurului din Haiti a urcat la 1.941 de morți Cel putin 1.941 de persoane si-au pierdut viata în urma seismului cu magnitudinea 7,2 produs sâmbata în Haiti, potrivit unui nou bilant, informeaza miercuri agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres.

Agentia de aparare civila a tarii a postat marti pe Twitter cifre actualizate în timp ce eforturile de salvare si recuperare continua.



Peste 9.900 de persoane au fost ranite si 60.000 de case distruse în urma seismului.

Haiti, considerata cea mai saraca tara din emisfera vestica, sufera în continuare consecintele seismului din 12 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

