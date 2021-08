Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7.2, care a avut loc in Haiti sambata, noul bilant fiind anuntat de autoritati in urma cu cateva ore. Seismul a produs importante pagube materiale si a fost resimtit in Cuba si Jamaica, urmat de…

- Naomi Osaka (2 WTA, 23 de ani), una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea tenisului, marturisește ca va dona toți bani pe care ii va caștiga la turneul de la Cincinnati pentru ajutorarea victimelor cutremurului de 7,2 pe scara Richter din Haiti. Tatal lui Naomi Osaka este originar din Haiti, iar…

