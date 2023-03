Bilanțul actual al devastatoarelor cutremure din Turcia indica 48.000 de oameni dcedați, peste 115.000 de raniti, iar 50.000 de cladiri au fost distruse. “In ciuda tuturor eforturilor, au fost locuri in care nu am putut ajunge la timp in primele zile. Sa nu se indoiasca nimeni de faptul ca s-au mobilizat toate mijloacele statului si ale natiunii. Am mobilizat personalul tuturor institutiilor relevante pentru cei afectati de cutremure. Jumatate de milion de oameni au sarit in ajutorul victimelor cutremurului. Am mobilizat armata, politia, jandarmeria, personalul medical, toti angajatii din domeniile…