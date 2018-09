Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mortilor in urma puternicului seism care a lovit insula japoneza Hokkaido a crescut la 16, a anuntat vineri premierul japonez, Shinzo Abe. "Pana acum au murit 16 persoane iar 26 sunt date disp...

- Operatiunile de cautare continua in ritm accelerat in nordul Japoniei pentru gasirea supravietuitorilor dupa alunecarile de teren produse in urma unui cutremur puternic ce a provocat 18 decese, potrivit celui mai recent bilant provizoriu, relateaza vineri AFP. Localitatea Atsuma, situata la poalele…

- Numarul mortilor in urma puternicului seism care a lovit insula japoneza Hokkaido a crescut la 16, a anuntat vineri premierul japonez, Shinzo Abe, citat de EFE. "Pana acum au murit 16 persoane iar 26 sunt date disparute in localitatea Atsuma", epicentrul seismului, a precizat Abe, intr-o conferinta…

- Zece muncitori sezonieri au murit in urma unui accident rutier produs luni in sudul Italiei, iformeaza site-ul agentiei ANSA.Un microbuz cu numere de inmatriculare bulgare s-a lovit cu un TIR, luni, pe Drumul national 16, in localitatea Ripalta, situata in provincia Foggia (regiunea Puglia),…

- Bilanțul inundațiilor devastatoare din Japonia a crescut la cel puțin 76 de morți și 92 de oameni dați disparuți. Anunțul a fost facut de autoritațile de la Tokyo, care au menționat ca peste 2 milioane de persoane au fost evacuate din calea apelor.

- O miscare telurica puternica, reevaluata de specialisti la 6.1 grade pe Richter, a curmat vietile a cel putin trei persoane in Japonia. Una dintre victime e un copil de 9 ani, din cate noteaza presa internationala. De asemenea, mai multe zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 pe scara Richter a zguduit ora"ul Osaka din Japonia, la o adancime de aproxiativ 13 kilometri, informeazE cbc.ca, care citeazE autoritE:i locale. Cel pu:in trei persoane "i-au pierdit via:a, iar alte cateva zeci au fost rEnite.

- Cel putin doi oameni au murit si 41 au fost raniti in orasul japonez Osaka, in urma unui cutremur puternic. Potrivit Agentiei Meteorologice nipone, seismul ar fi avut magnitudinea 6,1 pe scara Richter.