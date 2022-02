Bilanțul Covid: Una caldă, alta rece In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.524 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 125 de decese. Numarul pacienților din terapie intensiva a crescut fața de joi cu 13. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.524 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 850 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.766 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In total, pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.643.614 cazuri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 62.323 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 17.02.2022 (10:00) – 18.02.2022 (10:00) au fost raportate 135 de decese (80 barbați și 55 femei), dintre care 10 anterioare intervalului de referința, ale unor…

- Pana astazi, 62.323 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS), in bilanțul zilnic.Astfel, potrivit sursei citate, in intervalul 17.02.2022 (10:00) – 18.02.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 135 de decese (80 barbați și…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 14.524 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 68.379 teste RT-PCR si antigen efectuate, gradul de pozitivare fiind de 21,24-. La ATI sunt internate 1.132 de persoane, cu 13 mai multe…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.374 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 2.073 mai puțin decat miercuri. Sunt 122 de decese in ultimele 24 de ore, fața de 171 cate erau in ziua anterioara. La terapie intensiva sunt 1.119 persoane, cu 37 mai puțin decat fața de ieri. In…

- In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 946 de cazuri noi de COVID, depistate in 47.694 de teste. Pe langa cazurile noi, autoritațile au anunțat ca au fost raportate 106 decese, dintre care 17 anterioare. La ATI mai sunt internate in prezent 665 de persoane. Numarul cazurilor noi de infectare aproape…

- Autoritațile au anunțat vineri 97 de decese COVID, dintre care 25 anterioare. In ultimele 24 de ore au fost confirmate și 931 de cazuri de persoane infectate, dupa efectuarea a 40.298 de teste. La ATI mai sunt internați 706 pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat vineri 97 de decese COVID,…

- In intervalul 07.12.2021 (10:00) – 08.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 100 de decese (47 barbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacau, Bihor, Braila, Botoșani, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Constanța, Dambovița,…

- Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.778.045 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.292 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.683.204 pacienti au fost declarati…