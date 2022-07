Stiri pe aceeasi tema

- 9.802 cazuri noi de COVID din circa 30.000 de teste și 29 de decese au fost raportate in ultima zi. 3.804 pacienți sunt internați, dintre care 600 sunt copii, potrivit buletinului publicat miercuri de Ministerul Sanatații. Dintre pacienții internați, 233 sunt la ATI, 6 fiind copii. Rata de incidența…

- De luni și pana marți au fost depistate peste 12.000 de cazuri COVID-19 in Romania. In spitale, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 3.445, dintre care 558 sunt copii.

- Peste 4.000 de noi cazuri de Covid și 4 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultima zi, a anunțat duminica Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.094 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 2.390 mai puține fața de ziua anterioara.…

- Peste 7.300 de cazuri noi de Covid și 7 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.390 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 261 mai multe fața de ziua…

- Numarul cazurilor de COVID-19 este in continua creștere: 7.390 de noi imbolnaviri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, cu 261 mai multe fața de ziua anterioara. Și numarul pacienților internați a crescut cu peste 200 intr-o zi. Cele mai multe cazuri sunt in București – 1.394. 1.491 din cazurile noi…

- Peste 7.100 de noi cazuri de Covid și 3 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.129 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 350 mai multe fața de ziua anterioara.…

- Doisprezece minori confirmati cu COVID-19 sunt internati in prezent in Spitalul pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi, doi dintre acestia, sugari, aflandu-se la Terapie Intensiva. Bilanțul a fost prezentat, miercuri, de purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Solange Tamara Rosu. Potrivit purtatorului…

- In ultimele 24 de ore, a crescut numarul cazurilor de infectare cu coronavirus, dar și numarul pacienților spitalizați și internați la terapie intensiva. Astfel, sunt 4.107 cazuri noi, 1.693 de pacienți spitalizați, dintre care 101 la ATI.