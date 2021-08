Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat 946 de cazuri noi de COVID-19, dintr-un numar de 40.000 de teste, arata bilanțul transmis vineri. La terapie intensiva se afla acum 238 de persoane, cu 10 mai multe fața de ziua precedenta. Alte 19 persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore. In bilanțul…

- Astazi, 13 august 2021, in județul Alba a fost raportat un nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.429 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost declarate…

- Astazi, 6 august 2021, in județul Alba nu au fost raportate cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.419 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 26 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate 0 noi cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.399 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 16 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.392 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 15 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.392 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 1 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.386 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.650 de persoane au fost…

- Astazi, 28 iunie 2021, in județul Alba a fost raportat un nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.385 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.646 de persoane au fost declarate…