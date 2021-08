Bilanțul COVID: 323 de cazuri noi și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Numărul pacienților de la ATI, tot în creștere Un numar de 323 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, din 27.134 de teste efectuate. Numarul persoanelor internate a crescut cu 40 fața de ziua precedenta, in timp ce la ATI sunt cu patru mai mulți pacienți, respectiv 112. In ultimele 24 de ore, șase persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața. In bilanțul de astazi, 15 august, nu sunt raportate și decese anterioare. Știre in curs de actualizare Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele zile: Bilanț COVID 15 august – 323 cazuri noi – 27.134 de teste Bilanț COVID 14 august… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

