Bilanțul Covid-19 în România pe 24 ianuarie: 2.719 cazuri noi de Covid și 94 de decese Romania a inregistrat 94 de decese și 2.719 teste pozitive cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. De la izbucnirea pandemiei și pana pe 24 ianuarie, in Romania au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 650.189 au fost declarați vindecate. De asemenea, 17.722 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. De la ultima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

