Stiri pe aceeasi tema

- VACCINARE LARGITA IN FRANTA Intreaga populatie majora a Frantei se poate vaccina incepand de luni impotriva covid-19 – dupa abandonarea criteriilor de varsta si starea sanatatii -, o ”etapa-cheie” in vederea unei evitari a unei intensificari a epidemiei, in contextul unei relaxari a restrictiilor in…

- Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) a anuntat ca Argentina nu va mai gazdui Copa America, lasand turneul fara gazda cu doar 13 zile inainte de start. CONMEBOL nu a dezvaluit natura...

- Cu doua saptamani inainte de debutul competitiei Copa America, CONMEBOL a decis ca acest turneu regional nu se va disputa in Argentina din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat, duminica, Confederatia sud-americana de fotbal pe contul sa de Twitter, informeaza AFP. "CONMEBOL informeaza…

- Columbia a cerut amanarea editiei din acest an a competitiei Copa America, organizata in asociere cu Argentina incepand din 13 iunie, a anuntat, joi, ministrul Sporturilor, Ernesto Lucena, dar s-a lovit de refuzul Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele argentinian Alberto Fernandez a confirmat, duminica, ca tara sa, co-organizatoare a Copei America alaturi de Columbia, este pregatita sa gazduiasca competitia continentala de fotbal, in ciuda pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi am convenit cu Conmebol…

- Confederatia sud-americana de fotbal (Conmebol) a primit, miercuri, in Uruguay, langa Montevideo, 50.000 de doze de vaccin anti-Covid Sinovac din China, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Dozele sunt destinate jucatorilor, antrenorilor si arbitrilor de la Copa America din aceasta vara. Citește…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…

- Meciul dintre selectionatele Argentinei si Chile va deschide, pe 13 iunie, la Buenos Aires, cea de-a 47-a editii a competitiei Copa America, ce va fi organizata in premiera in doua tari, Argentina si Columbia, conform noului calendar al turneului comunicat luni de Confederatia sud-americana de fotbal…