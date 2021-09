Bilanțul CoVid-19 al ultimelor 24 de ore! Vezi cazurile noi, cele active, decesele si incidența In ultimele 24 de ore, 64 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 523 de teste, iar doi pacienți au decedat. Numarul cazurilor active a ajuns la 512, dintre care 112 sunt spitalizate. Incidența la nivel de județ este de 1,53 cazuri la mia de locuitori. In același interval, 140 de persoane s-au vaccinat anti-covid. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 12.801 cazuri confirmate de CoVid-19; • 512 cazuri active (112 persoane izolate in spital,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 57 de cazuri noi de CoVid-19 s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud, dupa efectuarea a 417 teste. Astfel, incidența la nivel de județ a crescut la 1,23 cazuri la mia de locuitori. Doua comune din județ au inregistrat incidențe mai mari de 4 cazuri la mia de locuitori. Numarul…

- Numar foarte mare de infectari cu SARS CoV-2 in județul Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. In acest interval au fost inregistrate 57 de cazuri noi de CoVid-19, dupa efectuarea a 592 de teste. Totodata sunt raportate și trei decese. Numarul cazurilor active a crescut la 373, dintre care 70 sunt…

- In ultimele 24 de ore, 36 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 428 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 0,98 la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a crescut la 329, dintre care 65 de persoane sunt internate in spital, cu 6 mai multe…

- In ultimele 24 de ore, 17 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 326 de teste. Numarul cazurilor active din județ este de 113, dintre care 24 sunt spitalizate, iar incidența de 0,33 cazuri la mia de locuitori. In același interval, 280 de persoane s-au vaccinat.…

- Inca 14 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 235 de teste. Numarul cazurilor active a crescut la 83, iar incidența la nivel de județ a ajuns la 0,21 cazuri la mia de locuitori. In același interval, 105 persoane s-au vaccinat anti-covid. La nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, inca 16 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 370 de teste. Astfel, județul Bistrița-Nasaud a depașit 12.000 de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei. La nivel național au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 408 cazuri de CoVid-19…

- Inca 12 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 224 de teste. Incidența la nivel de județ a ajuns la 0,14 la mia de locuitori. Numarul cazurilor active a ajuns la 62, dintre care 19 sunt spitalizate. In același interval au fost vaccinate…

- In ultimele 24 de ore, 13 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 257 de teste. Numarul cazurilor active a crescut la 59, dintre care 17 sunt spitalizate, iar incidența este de 0,13 la mia de locuitori. In același interval, au fost vaccinate 185 de persoane. La…