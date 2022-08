Bilanțul Covid, 12 august: În scădere la toate capitolele: 5.710 cazuri noi cu 759 mai puține față de ziua anterioară Ministerul Sanatații transmite ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 759 mai puține fața de ziua anterioara. 1.040 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. In secțiile Covid-19 sunt internați 3.815 pacienți, cu 97 mai puțini fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 293 persoane, cu 4 mai puține fața de ziua anterioara. Din cei 293 pacienți internați la ATI, 252 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a transmis, joi, ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 6.400 de cazuri noi de infecție cu SARS – CoV – 2, iar in secțiile ATI sunt 297 de pacienți, din care 257 sunt nevaccinați In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.469 cazuri noi de persoane infectate cu…

- Ministerul Sanatații a transmis, miercuri, ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.313 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.551 mai puține fața de ziua anterioara. 1.441 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o…

- Ministerul Sanatatii anunta marti 9.864 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, mai mult decat dublu fata de ziua precedenta. De asemenea, in acelasi interval au fost raportate 43 de decese. Sunt inregistrate cu 222 mai putine persoane internate, insa numarul pacientilor de la ATI a crescut…

- Ministerul Sanatații a transmis, vineri, ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 7.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 852 mai puține fața de ziua anterioara. 1.472 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține fața de ziua anterioara. 1.757 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- Ministerul Sanatații a comunicat, miercuri, ca, ”in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.777 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 267 mai puține fața de ziua anterioara”. 763 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- In unitatile sanitare de profil sunt internate 631 de persoane cu COVID-19, cu doua mai mult decat in ziua anterioara, a informat Ministerul Sanatatii, duminica. In sectiile ATI sunt tratate 101 persoane, cu doua mai mult decat in ziua precedenta. Dintre cei 101 pacienti internati la ATI, 91 sunt nevaccinati.…