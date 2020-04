Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, testat pozitiv pentru coronavirus, a murit marți, au anunțat reprezentanții spitalului King's College Hospital Trust din Londra, unde era internat copilul, scrie BBC. „Din pacate, un baiat de 13 ani care a fost testat pozitiv pentru Covid-19 a murit, iar gandurile…

- Un baiat de 13 ani din Brixton, Londra, ar fi devenit cea mai tanara victima a coronavirusului din Marea Britanie. Ismail Mohamed Abdulwahab, din Brixton sudul Londrei, a murit in Spitalul King’s College luni. Membrii familiei nu au mai putut sa-l viziteze de frica coronavirusului, potrivit BBC . Baiatul…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 59 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 44 in Italia, 4 in Spania, 2 in…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti - cu 41 mai multi intr-o zi - a anuntat Guvernul lui Boris Johnson. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 - cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat intr-un comunicat Executivul. Parlamentul…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Cel puțin 210 persoane din Iran ar fi murit in urma epidemiei de coronavirus, au declarat surse medicale. Majoritatea victimelor ar fi din Teheran și Qom, unde au fost inregistrate primele cazuri de Covid-19.

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Lupta cu poluarea schimba un simbol al capitalismului din secolul XX: automobilul. Țara care vrea sa interzica vanzarea de mașini pe benzina si motorina Marea Britanie va interzice vanzarea de noi automobile echipate cu motoare pe benzina si motorina, precum si a automobilelor hibride, incepand din…