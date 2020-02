Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca doua decese din cauza gripei: Bilanțul epidemiei a urcat la 26 de decese și peste 7.000 de cazuri confirmate, la nivel național Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat luni inca doua decese din cauza gripei. Este vorba de doua femei de peste 60 de ani care nu erau vaccinate…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decât la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pâna la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate în 27 de alte țari și regiuni din afara…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost înregistrate 70 de noi decese în provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile, relateaza CNN. Bilanțul noului tip de coronavirus a ajuns la 562 de morți în…

- 425 de persoane au murit in China ca urma a infecției cu noul coronavirus. Numarul persoanelor infectate depașește 20.000, conform ultimului bilanț anunțat de Beijing. Autoritațile din Wuhan au transformat mai multe cladiri in spitale improvizate.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Pacientii sunt din regiunea Zabaikalsk, situata in apropierea frontierei cu China, respectiv din regiunea Tiumen, din apropiere de Kazahstan, a anuntat vicepremierul rus Tatyana Golikova.''Au fost identificate in Rusia doua persoane bolnave de coronavirus, in regiunile Zabaikalsk si Tiumen. Ambii sunt…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morți și la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marți autoritațile medicale din aceasta țara, citate de DPA.