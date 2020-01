Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor coronavirusului aparut in China a crescut la 80 de morti, in timp ce numarul total al imbolnavirilor se apropie de 2.800, cu 800 mai mult decat duminica, potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor chineze. Cazuri de imbolnavire s-au inregistrat si in majoritatea tarilor din…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping...

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat duminica autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Primele cazuri de infectare cu noul coronavirus in China au fost confirmate in Franța, anunța agențiile internaționale de presa. Potrivit ultimului bilanț, au murit 26 de persoane in China, iar alte peste 900 sunt infectate.

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…

- Ziarul Unirea Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. China, cea mai populata țara din lume,…