- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.311 de cazuri noi de COVID-19 din 24.939 de teste efectuate. Alte 27 de decese au fost confirmate la persoane infectate cu noul coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 467 de pacienți.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.365 cazuri noi de Covid-19, din 24.043 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt, din nou, in Capitala, unde de ieri și pana astazi au fost declarate infectate cu noul coronavirus 241 de persoane. Bucureștiul este urmat de județul Iași, cu 73 de cazuri noi și…

- Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 33.135 pacienți au fost declarați vindecați și 8.316 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.232 de cazuri noi de COVID-19, din 20.581 de teste efectuate. Cele mai multe persoane infectate in ultima zi sunt in București. Cele 158 de cazuri noi din Capitala duc bilanțul total la 6.366 de cazuri. Bucureștiul este urmat de județul Prahova, cu 61 de cazuri noi și…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, 681 de noi persoane confirmate cu COVID-19, fiind prelucrate peste 8.500 de teste.Bilanțul este in scadere fața de weekend, dar și numarul de teste prelucrate este considerabil mai mic.Duminica au fost prelucrate peste 14.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 614 cazuri de imbolnaviri, ceea ce reprezinta un nou record al infectarilor de la o zi la alta. Situația s-a menținut sub control in doar doua județe. Cele doua județe sunt Salaj, unde numarul raportat de imbolnaviri a ramas la 121 și Tulcea, cu un…

- Numarul total al persoanelor din Romania infectate cu coronavirus a ajuns la 24.045. In ultimele 24 de ore, au fost anunțate 315 de cazuri noi, cu 15 mai puține decat in ziua precedenta. Asta in condițiile in care au fost efectuate cu 4.893 mai puține teste decat in ziua precedenta.Astazi, in jurul…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a depasit 5.000 de morti in Suedia, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 53.000 de cazuri de Covid-19, anunța MEDIAFAX.Suedia, care are o populatie de aproximativ zece milioane de locuitori, a inregistrat 5.041 de decese cauzate de coronavirus, au anuntat…