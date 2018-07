Stiri pe aceeasi tema

- A fost prapad in Capitala, dupa ce norii s-au dezlanțuit. Mai mulți copaci au cazut pe mașinile și strazile din București, in urma ploii torențiale de sambata, iar echipajele Inspectoratului pentru Situatiile de Urgenta au intervenit rapid.

- Mai multi copaci au cazut pe masinile si strazile din Capitala in urma ploii torentiale de sambata, echipajele Inspectoratului pentru Situatiile de Urgenta intervenind pentru gestionarea situatiei. De asemenea, tot in Bucuresti se intervine la locuinte unde s-a acumulat apa.

- In urma ruperii de nori de joi, la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din judetul Ialomita au fost primite aproximativ 90 de apeluri de la cetateni, administratori de firme ori angajati care solicitau ajutorul pentru evacuarea apei din locuinte, gospodarii, sau cladiri ale unor…

- Sapte localitati din judetul Neamt au fost afectate de ploile torentiale care au cazut joi seara si in cursul noptii, fiind inundate mai multe gospodarii, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Situatia cea mai grava s-a inregistrat in localitatea Trifesti unde viiturile…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Pompierii intervin joi dupa-amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Ploile abundente cazute sambata au provocat inundatii in comunele Ghioroc si Paulis din Podgoria Aradului, zeci de gospodarii fiind afectate in ambele localitati. Potrivit lui Corneliu Popi-Moroda, primarul comunei Ghioroc, suvoaiele de apa care s-au scurs cu repeziciune de pe versantii…