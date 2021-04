Bilanțul celor mai tineri pacienți Covid-19: 167 de copii internați în spitale Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca varsta medie a pacienților Covid-19 internați scade. Conform ministrului, sunt 167 de copii internați cu Covid-19 in spitalele din țara. Dintre aceștia 16 sunt la ATI, iar doi dintre ei sunt intubați, a menționat ministrul. De asemenea, Voiculescu a mai precizat ca la nivelul intregii țari sunt te 1.600 de paturi ATI pentru pacienții cu forme grave de Covid-19. El a mai spus ca valul trei al epidemiei de coronavirus din Romania a gasit pacienți deja internați in secțiile ATI, ceea ce a aglomerat și mai mult aceste spații. „Acest val trei vine peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

