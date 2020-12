Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Barbosu, gimnasta junioara, a caștigat, duminca, toate medaliile de aur ale finalelor la aparate, in cadrul Campionatului European de la Mersin. La barna, Andreea Preda a obținut bronz, iar la sol, Maria Ceplinschi a caștigat argintul. Tot in ziua de duminica vor concura și seionarele in cadrul…

- Gimnasta junioara Ana Barbosu a castigat, duminica, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obtinut bronz la barna, iar Maria Ceplinschi argint la sol. Tot duminica vor concura si senioarele in finalele pe aparate, iar Larisa Iordache va…

- Sportiva romana Ana Barbosu a castigat medaliile de aur in toate cele patru finale pe aparate - sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea) Sursa foto: Federația…

- In concursul pe echipe de la Campionatul European, Romania a fost intrecuta doar de Ucraina. Reprezentativa feminina de gimnastica a Romaniei senioare a obtinut medalia de argint, astazi, in concursul pe echipe al Campionatului European, care se disputa la Mersin, in Turcia. In componenta Larisa Iordache,…

- Echipa Romaniei a obtinut medaliile de argint la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), sambata, dupa ce dominase calificarile de joi. Romania (Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia Duta, Daniela Trica) a totalizat 154,496 puncte, fiind…

- Sambata, echipa feminina a Romaniei de gimnastica a caștigat medalia de argint in cadrul Campionatului European din Turcia. Romania a urcat pe locul 2 al podiumului continental, cu Larisa Iordache in prim-plan, dupa șase ani de „seceta” la nivelul medaliilor pe echipe. Romania a obtinut un total de…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a castigat, sambata, medalia de argint la Campionatul European de la Mersin (Turcia). Cu Larisa Iordache in prim-plan, Romania a urcat pe locul 2 al podiumului continental, dupa sase ani de ”seceta” la nivelul medaliilor pe echipe.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a castigat, sambata, medalia de argint la Campionatul European de la Mersin (Turcia). Cu Larisa Iordache in prim-plan, Romania a urcat pe locul 2 al podiumului continental, dupa sase ani de ”seceta” la nivelul medaliilor pe echipe, anunța news.ro. Romania…