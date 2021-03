Noua tulpina de coronavirus se raspandește rapid pe teritoriul Romaniei. Pana in prezent au fost depistate 200 de cazuri de infectari cu mutația britanica a Covid-19. „Pana astazi aveam inregistrate in tara noastra 200 de astfel de tulpini”, a spus directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Tulpina britanica de coronavirus s-a rapandit deja in jumatate dintre județele din Romania. The post Bilanțul cazurilor de infectari cu tulpina britanica de coronavirus appeared first on Puterea.ro .