- In ultimele 24 de ore, peste 25.000 de persoane au primit vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva coronavirusului, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Vaccinarii, semnificativ mai puține decat ieri, cand au fost vaccinați peste 37.000 de oameni . De la inceputul campaniei de vaccinare, peste jumatate…

- 2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020): 647.000, la un numar de persoane 554.924 din care:– 462.848 persoane vaccinate cu 1 doza;– 92.076 persoane vaccinate cu 2 doze.3. Numar total de reacții adverse inregistrate la nivelul…

- 2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020): 528.378, la un numar de 487.711 persoane din care:– 447.044 persoane vaccinate cu 1 doza;– 40.667 persoane vaccinate cu 2 doze.3. Numar total de reacții adverse inregistrate la nivelul…

- Circa 33.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, peste 31.000 fiind la prima doza din vaccinul Pfizer BioNTech. Dintre acestea, doar 60 au raportat reacții adverse minore. In total, de la debutul campaniei de vaccinare in țara noastra, au fost vaccinate peste 400.000 de persoane.…

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput sa avanseze, iar in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 39.000 de persoane, Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, joi au fost administrate 39.712 doze de vaccin, numarul total de la inceputul…

- Peste 38.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore, iar de la debutul etapei a doua a campaniei, in 27 decembrie, bilanțul a ajuns la de 302.570 de persoane vaccinate.Conform datelor transmise miercuri seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii, situația pana la…

- De la inceputul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, pe 27 decembrie 2020, in Romania s-au vaccinat 154.268 de persoane. In ultimele 24 de ore, doar 13.821 de cadre medicale au fost vaccinate. Situația din ziua de 13 ianuarie, ora 17.00, este urmatoarea: 1. Numar de persoane vaccinate impotriva…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…