Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 42.699 doze de vaccin. Din totalul dozelor administrate, 34.348 sunt vaccinuri Pfizer, 5.358 AstraZeneca si 2.993 Moderna. CNCAV arata ca 33.722 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a doua de ser au primit-o 8.977 de persoane. De la debutul campaniei de vaccinare, respectiv din data de 27 decembrie 2020, și pana in prezent au fost administrate 2.160.564 de doze unui numar de 1.447.357 de persoane, dintre care 734.150 au fost imunizate cu prima doza, iar 713.207 cu…