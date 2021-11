Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- In urma maratonului de vaccinare anti-coronavirus care a avut loc in acest weekend in București au fost vaccinate peste 17 000 de persoane. Situația persoenelor vaccinate in centrele implicate in maratonul de weekend organizat in capitala (29 Octombrie, ora 8.00, pana diminica, 31 Octombrie, ora 24.00):…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca peste 60.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 29.500 cu prima doza. Alte peste 25.000 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia. Potrivit CNCAV, 60.126…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, luni, ca peste 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 9.351 cu prima doza. CNCAV a anuntat, luni, ca, de la ultima raportare, au fost vaccinate 12.026 persoane, dintre care 3.862 cu prima doza a serului Pfizer, 120 cu…

- Din 27 decembrie 2020, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, au fost administrate 9.935.978 de doze pentru 5.369.655 persoane, dintre care 5.252.185 au primit schema completa.In ultimele 24 de ore a fost inregistrata o reactie adversa de tip general.De la debutul campaniei de vaccinare,…

- CNCAV anunta, vineri, ca 13.367 au fost vaccinate de la ultima raportare, dintre care 10.391 cu prima doza sau cu serul de la Johnson&Johnson. 4.011 persoane au primit prima doza de ser Pfizer, iar 2.863 pe cea de-a doua. Prima doza de ser Moderna a fost administrata unui numar de 124, iar cea de-a…

Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat ultimele date ale campaniei de vaccinare anti-coronavirus din Romania. In ultimele 24 de ore au fost administrate puțin peste 13 000 de doze de ser anti-Covid-19.

