Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca peste 9.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 6.500 cu prima doza. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 9.028 de persoane. Dintre acestea, 6.514 au primit prima doza de ser.