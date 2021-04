Conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost administrate 48.335 de doze de vaccin anti-coronavirus. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, in Romania au fost administrate 3.307.636 de doze. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor…