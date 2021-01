Stiri pe aceeasi tema

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, transmite Xinhua. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori, scrie…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost vaccinate 25.300 de persoane. Din 27 decembrie, de la debutul campaniei de imunizare in masa a cetațenilor, și pana in prezent, au fost vaccinate 571.091 de persoane. Din cele 571.091 de persoane vaccinate, 101.305 au fost imunizate complet, adica au primit ambele…

- Vaccinul a trecut de prima faza a testarii, urmand sa fie supus studiilor din celelalte doua, la care vor participa zeci de mii de voluntari. ”Vaccinul nu este util in aceasta faza critica, dar cu siguranța va fi mai tarziu. In plus, avem și o companie italiana capabila sa realizeze și alte aporturi”,…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației din Romania arata ca un procent de 67,5 dintre persoanele incadrate in prima etapa (persoane care lucreaza in sistemul medical) s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In continuare sunt 42.765 de persoane care lucreaza in sistemul medical care așteapta…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- SUA se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, depașind constant pragul de 200.000 de cazuri zilnice de infectari.Ministerul Sanatații a avertizat ca numarul pacienților spitalizați este la unul dintre cele mai mari niveluri de la inceputul pandemiei, in spitalele americane fiind internate…

- Polonia ar trebui sa poata administra 3,4 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe luna, a declarat principalul consilier al premierului, in contextul in care serviciile de sanatate se pregatesc pentru ceea ce ar urma sa fie cea mai mare provocare logistica dintotdeauna, relateaza Reuters. Romania…