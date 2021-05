Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV a publicat rata vaccinarii anti-coronavirus pe fiecare județ. Cel mai mare numar de persoane vaccinate cu cel puțin o doza se inregistreaza in București – 31,2%. Lista cu ratele vaccinarii anti-Covid-19 din fiecare județ București 31.2 %Cluj 28.0 %Timiș 22.5Brașov 22.0 %Sibiu 21.8 %Constanța 21.4…

- Romania va continua vaccinarea cu AstraZeneca, insa va carantina vaccinurile ramas din lotul ABV2856, pentru care Italia a semnalat probleme. Italia a decis sa opreasca imunizarea cu serul produs de AstraZeneca, din cauza efectelor adverse semnalate de pacienții imunizați cu vaccinuri din lotul ABV2856,…

- Cifre ingrijoratoare se inregistreaza in Ilfov (2,85), Brașov (2,82), Hunedoara (2,49), București (2,48) și Alba (2,34). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.…