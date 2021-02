Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid-19 în România: Aproape 30.000 de români, vaccinați în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 27.548 de persoane. Din acest total, 15.300 de romani au primit a doua doza, ceea ce inseamna ca au fost complet imunizați. In ultimele 24 de ore au fost raportate 76 de reactii adverse comune si minore, alte zece reactii adverse fiind in curs de investigare. De la debutul campaniei de vaccinare, din 27 decembrie 2020, și pana in prezent, au fost vaccinați cu Pfizer/BioNTech 748.732 de romani. Din acest total, 472.034 persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 138.349 persoane vaccinate cu 2 doze. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat la nivelul centrelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

