Bilanţul avanşelor din Turcia a crescut la 39 de morţi; operaţiunile de căutare ale persoanelor dispărute continuă Bilantul celor doua avalanse produse in estul Turciei a crescut la 39 de morti, a raportat agentia de stiri Anadolu, adaugand ca se crede ca doua persoane sunt disparute, informeaza DPA. Prima avalansa, produsa marti, a ucis cinci persoane in provincia Van, aflata in vecinatatea Iranului. O a doua avalansa s-a produs miercuri la pranz, ingropand sub zapada echipa de salvare trimisa pentru a recupera doua persoane blocate in districtul Bahcesaray, o zona muntoasa din provincia respectiva. Autoritatea responsabila cu gestionarea catastrofelor si situatiilor de urgenta (AFAD) a raportat miercuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul celor doua avalanse produse in estul Turciei a crescut la 39 de morti, a raportat agentia de stiri Anadolu, adaugand ca se crede ca doua persoane sunt disparute, informeaza DPA.

- Cele doua avalanse produse in estul Turciei au lasat in urma 39 de morti, a raportat agentia de stiri Anadolu, adaugand ca se crede ca doua persoane sunt disparute, informeaza DPA potrivit Agerpres. Prima avalansa, produsa marti, a ucis cinci persoane in provincia Van, aflata in vecinatatea Iranului.O…

- Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde conditiile climatice sunt foarte dure in timpul iernii. Citat de agentia de stiri Anadolu, guvernatorul provinciei Van, Mehmet Emin Bilmez, a declarat ca salvatorii au…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde conditiile…

- Bilantul seismului cu magnitudinea 6,8 produs vineri seara in estul Turciei a crescut la 39 de morti, conform Agentiei Nationala pentru Gestionarea Dezastrelor (AFAD), citata luni de DPA. Cutremurul s-a produs vineri la ora locala 20:55 (17:55 GMT) in apropierea localitatii Elazig.…

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…