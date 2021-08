Bilanţul atacurilor din apropierea aeroportului de la Kabul: Cel puţin 13 morţi şi 60 de răniţi Oficiali americani cred ca gruparea ISIS-Khorasan se afla in spate unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea imagini cu numeroase cadavre la locul celor doua atentate, primul in apropierea unei portia a aeroportului, iar celalalt langa hotelul Baron.In timp ce ONG-ul italian Emergency a anuntat pe Twitter ca aproximativ 60 de raniti au ajuns la centrul sau medical, purtatorul de cuvant principal al talibanilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

