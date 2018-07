Stiri pe aceeasi tema

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de membri ai fortelor regimului sirian, aliatii lor si civili, in trei atacuri care au lovit orasul pro-regim Sweida, in sudul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).

- Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte peste 30 au fost ranite în urma mai multor atacuri sinucigase comise miercuri în zona orasului Sweida din sudul Siriei, localitate controlata de fortele guvernamentale, informeaza site-ul postului BBC News.

- Cel putin 38 de persoane au decedat, iar alte peste 30 au fost ranite in urma mai multor atacuri sinucigase comise miercuri in zona orasului Sweida din sudul Siriei, localitate controlata de fortele guvernamentale, informeaza site-ul postului BBC News.

- Organizatia jihadista a lansat atacul in sudul Siriei, contra mai multor localitati din regiune. Trei teroristi sinucigasi s-au detonat in orasul Soueida, potrivit directorului OSDH, Rami Abdel Rahmane. Trei kamikazesi-au detonat centurile explozive in orasul Soueida" - capitala provinciei cu acelasi…

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de persoane in localitati aflate sub controlul regimului in sudul Siriei, in primele atacuri de aceasta amploare lansate de SI de luni de zile in aceasta tara devastata de razboi, potrivit unui ONG, relateaza AFP, preluata…

- Un numar de 26 de civili au fost ucisi vineri in lovituri aeriene asupra unor zone controlate de gruparea Statul Islamic in provincia Deraa, in sudul Siriei, informeaza Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), citat de AFP. "Avioane rusesti si siriene au bombardat toata ziua ultima…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Daesh (ISIS) in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala. Fortele democratice siriene…