"Am absorbit atacul", a declarat oficialul pentru agentia de stiri Reuters. "Am primit o avertizare timpurie privind atacul de la rusi ... si toate bazele militare fusesera evacuate cu cateva zile in urma", a adaugat oficialul, care a precizat ca autoritatile efectueaza o "evaluare a daunelor materiale". Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, care de sapte ani este angrenat intr-un conflict militar cu fortele opozitiei si grupuri teroriste, este sprijinit de Rusia, Iran si o serie de grupari militante siite sustinute de Teheran, printre care se numara si organizatia libaneza Hezbollah.…