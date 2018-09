Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au murit și alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orașului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o mașina, au transmis autoritațile locale, relateaza BBC, conform Mediafax.Printre personele…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Un dublu atentat sinucigas comis intr-o moschee siita din Gardez (estul Afganistanului) in timpul rugaciunii de vineri s-a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza presa locala. Alejandro Ozuna Rivero, un oficial guvernamental federal, a declarat ca au avut loc…

- Focul a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei locale 2.00 (ora 02.00, de asemenea, ora Romaniei). Incendiul a cuprins mai multe magazine si restaurente si s-a extins l-a cladirile din jur, iar bilantul este tragic: 9 persoane, intre care cel putin un copil, si-au pierdut viata,…

- Cel puțin doi barbați au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anunțat poliția printr-un comunicat publicat marți, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Cei doi, in varsta de 18 și 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru…