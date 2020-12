Stiri pe aceeasi tema

- Evenimenul a avut loc sambata, cu o zi inainte de lansarea oficiala a campaniei de vaccinare anti-Covid in Israel.Premierul a subliniat ca ”pandemia de Covid-19 este cea mai dura cu care s-a confruntat umanitatea in ultimii 100 de ani” și a cerut cetațenilor sa ii urmeze exemplul pentru a putea reveni…

- Evenimenul a avut loc sambata, cu o zi inainte de lansarea oficiala a campaniei de vaccinare anti-Covid in Israel.Premierul a subliniat ca ”pandemia de Covid-19 este cea mai dura cu care s-a confruntat umanitatea in ultimii 100 de ani” și a cerut cetațenilor sa ii urmeze exemplul pentru a putea reveni…

- Noua Zeelanda prevede sa inceapa campania de imunizare gratuita impotriva COVID-19 a celor peste 5 milioane de locuiori ai sai in al doilea trimestru al anului 2021, a anuntat joi prim-ministrul tarii, Jacinda Ardern, care a confirmat achizitionarea a aproape 18 milioane de doze de vaccin, potrivit…

- Un adolescent palestinian a fost ucis vineri de focurile armatei israeliene în timpul ciocnirilor în timpul unui protest în Cisiordania ocupata, a declarat ministerul palestinian al sanatații, potrivit AFP.Ali Ayman Nasr Abou Aliya, în vârsta de 13 ani, "a cedat…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Peste 6.000 de militari sprijina…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters. Peste 6.000 de militari sprijina deja autoritatile…

- Autoritatile israeliene intentioneaza sa aprobe construirea a zeci de case în colonii evreiesti situate în zona orasului Hebron, în Cisiordania, anunta organizatia antiocupatie Pace Acum (Peace Now), conform Agentiei France-Presse si cotidianului Times of Israel. Potrivit organizatiei…

- Autoritatile israeliene intentioneaza sa aprobe construirea a zeci de case in colonii evreiesti situate in zona orasului Hebron, in Cisiordania, anunta organizatia antiocupatie Pace Acum (Peace Now), conform Agentiei France-Presse si cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax.Citește…