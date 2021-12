Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse pentru anul 2022 a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante ale Parlamentului. Membrii comisiilor parlamentare au aprobat proiectul de buget cu 21 de voturi "pentru", 8 "impotriva"…

- Proiectul de buget al Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) pentru anul 2022 a primit miercuri un aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante. Membrii comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului au aprobat proiectul de buget cu 21 de voturi "pentru"si…

- Procuratura Generala solicita ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Ilan Sor. Mai multe cereri in acest sens au citite in plenul Parlamentului de catre seful Legislativului, Igor Grosu, transmite IPN.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, George Catean, a primit marti aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului, noteaza Agerpres. Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Gotiu…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mihai Gotiu, a primit marti aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Gotiu pentru portofoliul…

- Au inceput audierile miniștrilor cabinetului Cioloș in comisiile parlamentare de specialitate, marți, la ora 10.00. Primii care au intrat in ședința sunt Iulia Popovici, Ministrul Culturii, și Tudor Pop, Ministrul Tineretului si Sportului. UPDATE. Ora 11.10. Dan Barna este audiat in comisia pentru Afaceri…

- Comisiile parlamentare audiaza miniștrii lui Cioloș, pe parcursul zilei de marți, 19 octombrie 2021. Miniștrii propuși de premierul desemnat, Dacian Cioloș, vor primi cate un aviz din partea Comisiilor. Avizele emise de Comisii au caracter consultativ. Votul final, decisiv, se da maine in plenul Parlamentului.…

- Platforma DA cere majoritații parlamentare PAS inregistrarea Raportului Comisiei Laundromat in circuitul actelor normative ale Parlamentului R. Moldova și audierea acestuia in plenul Legislativului, transmite Noi.md. Raportul menționat va servi drept referința, inclusiv și organismelor internaționale,…