In jur de 600 de oameni s-au așezat la coada, la centrul mobil de la Piața Obor, in prima zi a acțiunii de vaccinare. In schimbul imunizarii, oamenii au primit cate o porție de mici cu paine și o apa. La „Caravana de la Obor”, centrul de vaccinare mobil, oamenii se pot vaccina rapid și […]