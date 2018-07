Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au...

- Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. 64 de oameni au murit, in urma potopului care ar putea deveni cel mai mare dezastru natural din ultimele decenii. Eforturile de salvare sunt acum contracronometru, pentru ca in zonele calamitate nu mai este nici apa curenta,…

- Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti, sambata, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria, traficul rutier fiind blocat. Bilantul initial era de trei morti si patru raniti, insa unul dintre raniti, cu traumatisme severe,…

- Doua persoane au decedat, printre care un roman de 64 de ani, iar alte 23 de persoane au fost ranite dupa ce un tren regional de calatori a intrat in coliziune cu un camion aflat pe șine, in apropiere de localitatea Caluso din regiunea orașului Torino, informeaza site-ul cotidianului La ...

- 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marți – in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP, citat de romaniatv.net. ”Ultimele date disponibile…

- Autoritatile cubaneze au confirmat ca 110 persoane au murit, dupa ce un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit in apropierea aeroportului din Havana, principalul aeroport din Cuba, fiind cel mai grav incident aerian din Cuba in ultimii 30 de ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O camioneta a intrat luni in pietoni, pe o strada din orașul canadian Toronto. Șoferul a fugit de la fața locului dupa accident, dar a fost prins la scurt timp și reținut. Initial, tanarul i-a amenintat pe oamenii legii cu ...