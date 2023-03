Salvatorii din Grecia continua cautarile printre ruinele vagoanelor de tren carbonizate alte victime ale celui mai grav accident feroviar din Grecia, un dezastru in care au murit cel putin 46 de persoane, potrivit celui mai recent bilant, relateaza kathimerini.gr. Trenurile din Grecia, unde au fost decretate trei zile de doliu national, au fost oprite joi, […] The post Bilantul accidentului de tren din Grecia a ajuns la 46 de morti. Lucratorii feroviari au intrat in greva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .