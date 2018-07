Stiri pe aceeasi tema

- Ziua accidentelor rutiere grave: in Rm. Sarat, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului si eveniment rutier grav intre localitatile Vernesti si Zoresti, 3 persoane ranite. In primul caz - un autourism s-a rasturnat in afara carosabilului soferul a fost resuscitat. La fata locului au actionat…

- La sediul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, a fost organizata o conferinta de presa in cadrul careia au fost prezentate rezultatele obtinute de politisti pentru un sezon estival in siguranta si bilantul accidentelor de circulatie inregistrate pe raza judetului Dambovita, in…

- Anul trecut, in Romania, s-au inregistrat peste 31.000 de accidente rutiere cu morți sau raniți. Numarul accidentelor grave a fost de 8642, intr-o scadere ușoara (-0,53%) fața de 2016, iar cele ușoare au totalizat un numar de 22462 fiind in creștere cu 1,77% fața de anul precedent. Un aspect ingrijorator…

- Cele mai multe accidente grave (31), au fost inregistrate pe drumurile nationale, din care 16 accidente pe principala artera a judetului nostru, DN2-E85, iar alte 33 accidente grave s-au inregistrat pe strazi, drumuri judetene si comunale.

- „Numarul total de vehicule rutiere înmatriculate în circulatie, existente în evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la 31 decembrie 2017, a fost de 7,6 milioane (7.635.775) de vehicule, din care 77,3% apartineau persoanelor fizice,…

- Acțiune pentru reducerea numarului accidentelor de circulație in care sunt implicate vehiculele destinate transportului de marfuriPolițiștii vranceni au controlat peste 60 de autovehicule, au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale și au retras 3 certificate de inmatriculare. Miercuri,…

- Politia romana sustine ca cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave de circulatie au fost, in ultimii ani, indisciplina pietonilor si viteza. Pe drumurile nationale si judetene, cele mai multe accidente sunt determinate de viteza, in timp ce pe drumurile din interiorul localitatilor,…

- Luni, 14 mai, pe raza judetului Dambovita s-au produs trei accidente de circulatie, soldate cu ranirea usoara a trei persoane. In urma cercetarii la fata locului, politistii au stabilit ca si cauze generatoare neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor si neasigurarea la schimbarea…