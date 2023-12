Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat luni dimineața un atac cu opt rachete lansat de Rusia asupra regiunii Kiev. Rachetele se indreaptau spre capitala, dar toate au fost doborate de forțele aeriene ucraineane. In urma atacului, cel puțin patru persoane au fost ranite de resturi care au cazut in mai multe cartiere…

- Serviciile de securitate rusești au spionat infrastructurile de stat și private ucrainene din 2014 prin intermediul a mii de camere de securitate care funcționau cu software-ul rusesc „TRASSIR” aparținand companiei ruse „DSSL”.

- Razboi in Ucraina, ziua 644. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul ca doreste sa dezmembreze si sa jefuiasca Rusia, intr-un mesaj prin videoconferinta adresat participantilor la cel de-al XXV-lea Consiliu Mondial al Poporului Rus, care se de

- Razboi in Ucraina, ziua 633. In raportul lor zilnic asupra evoluției pe campul de lupta, serviciile britanice de informații au evaluat ca in ultima saptamana, cele mai intense lupte terestre au avut loc in trei zone ale liniei de contact, fara ca vreuna d

- Armata rusa a lansat, la primele ore ale zilei de vineri, un atac masiv asupra Harkovului și a suburbiilor sale, cel puțin 10 drone lovind infrastructura civila a orașului. Pe front, fortele ucrainene au respins un nou asalt al trupelor ruse in apropiere de orasul Vuhledar, in regiunea estica Donetk,…

- Razboi in Ucraina, ziua 615. Militarii rusi continua sa loveasca cu drone si rachete tinte din orasele si comunele ucrainene, inclusiv civili, in timp ce Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, vorbeste despre negocieri de pace.

- Deputatul comunist din Republica Moldova, Constantin Staris, a participat la intalnirea Clubului de discutii Valdai, care s-a desfasurat joi la Soci si la care a participat Vladimir Putin, intrebandu-l pe lideurl de la Kremlin ce rol poate juca Republica Moldova in „soarta Europei mari”, dupa ce „conflictul”…

- Un avion rusesc Su-35 a fost doborat joi, 28 septembrie, deasupra orașului Tokmak, in regiunea Zaporojie, intr-una dintre direcțiile in care armata ucraineana efectueaza contraofensiva.Un canal Telegram rusesc cu legaturi stranse cu forțele aeriene ruse a parut sa confirme incidentul vineri, cand a…