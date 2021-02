Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Daniela Rahota, sefa Direcției de Sanatate Publica Bihor, anunta ca la nivelul judetului au fost administrate 22.000 de doze de vaccin anti-COVID, iar 28 de persoane au manifestat reactii anafilactice, informeaza G4media.Daniela Rahota, sefa Directiei de Sanatate Publica Bihor, a facut bilantul…

- Comitetul National pentru coordonarea vaccinarii anti-Covid informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 22.593 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Conform sursei citate,…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghița a precizat, marți, ca a doua doza poate fi facuta doar dupa vindecare, de preferat dupa 2-4 saptamani, intr-un raspuns dat la intrebarea despre procedura de urmat in cazul infectarii intre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19.„O instrucțiune vizavi de modalitatea…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate 29.769 de persoane, din care 12.917 cu prima doza. De la debutul campaniei, pe 27 decembrie, au fost vaccinați aproape 600.000 de romani, conform datelor anunțate luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Potrivit datelor puse la dispoziția…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- Pana astazi s-au vaccinat impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 circa 530.000 de persoane. "Stadiul vaccinarii in Romania la momentul actual: in cursul zilei precedente au fost vaccinate peste...

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…