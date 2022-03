Bilanț tragic: Peste 1.200 de civili au fost uciși în Mariupol în cele nouă zile de asediu Peste 1.200 de oameni au murit in cele noua zile de asediu al trupelor ruse asupra portului strategic Mariupol din sudul Ucrainei, au transmis autoritatile locale. “Noua zile. Noua zile de blocada a orasului Mariupol. Noua zile de bombardament continuu asupra populatiei civile. Noua zile, jumatate de milion de oameni traind fara electricitate, apa, incalzire sau comunicatii. Noua zile in care orasul este rupt de lumea exterioara. Noua zile – 1.207 civili din Mariupol ucisi. Noua zile de genocid al populatiei civile”, a transmis primaria, scrie Agerpres. “Nu avem cifra exacta, dar cifra provizorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

